Мастер и ученик три часа вытачивали детали мастер выпили в 20 деталей в час а его ученик за это время сделал половину работы выполнены мастером Сколько деталей они выпили за это время вместе

Математика

Мастер и ученик три часа вытачивали детали мастер выпили в 20 деталей в час а его ученик за это время сделал половину работы выполнены мастером Сколько деталей они выпили за это время вместе

Автор: Гость