Мастер и ученик три часа вытачивали детали мастер выпили в 20 деталей в час а его ученик за это время сделал половину работы выполнены мастером Сколько деталей они выпили за это время вместе
Математика
Мастер и ученик три часа вытачивали детали мастер выпили в 20 деталей в час а его ученик за это время сделал половину работы выполнены мастером Сколько деталей они выпили за это время вместе
Ответ(ы):
Гость:
1) 20:2=10 (д.) - выполнил ученик. 2) 20+10=30 (д.) - выполнили вместе. Ответ: 30 деталей.
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