Как перенести слова: гости, деньки, осенью, случайно, посмотреть

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Как перенести слова: гости, деньки, осенью, случайно, посмотреть
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гос-ти, день-ки,осе-нью, слу-чай-но,по-смо-треть
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