Снег на (разные деревья) лежит по разному :на кедрах-(большие комья),на ёлках -(белые подушки).на(сухие ветки)-шарами.В ращвилках(голые осины)он скопился шапками.Деревья кажутся то(сказочные великаны)в(снежные шапки),то (белые ...

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Снег на (разные деревья) лежит по разному :на кедрах-(большие комья),на ёлках -(белые подушки).на(сухие ветки)-шарами.В ращвилках(голые осины)он скопился шапками.Деревья кажутся то(сказочные великаны)в(снежные шапки),то (белые медведи),то (сказочные чудовища).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Снег на разных деревьях лежит по разному: на кедрах-большими комьями, на ёлках-белыми подушками, на сухих ветках-шарами. В развилках голых осин он скопился шапками. Деревья кажутся то сказочными великанами в снежных шапках, то белыми медведями, то сказочными чудовищами.
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