Помогите пожалуйста найти число, если 4/5 его равны 20.
Математика
Помогите пожалуйста найти число, если 4/5 его равны 20.
Ответ(ы):
Гость:
20 ÷ 4 ×5=25то есть двадцать разделить на четыре и умножить на пять
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