От имени прилагательных образуй и запиши имена существительные- загадочный зеленый мудрый
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От имени прилагательных образуй и запиши имена существительные- загадочный зеленый мудрый
Ответ(ы):
Гость:
Загадочность, зелень, мудрость.
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