Найдите корень уравнения 3х+7,4-3,6-1,5х=5,834. А. 1,6 Б.16 В 10,6 Г. 1,06
Математика
Найдите корень уравнения 3х+7,4-3,6-1,5х=5,834. А. 1,6 Б.16 В 10,6 Г. 1,06
Ответ(ы):
Гость:
3х+7,4-3,6+1,5х=5,834 1,5х=5,834-7,4+3,6 1,5х=2,034 х=1,356 это решение по твоему условию. Такого ответа нет, поэтому проверь условие
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