Найдите корень уравнения 3х+7,4-3,6-1,5х=5,834. А. 1,6 Б.16 В 10,6 Г. 1,06

Математика

Найдите корень уравнения 3х+7,4-3,6-1,5х=5,834. А. 1,6 Б.16 В 10,6 Г. 1,06

Автор: Гость