Ребята, пожалуйста, помогите решить! Уже замучался, а все не совпадает с ответом. П??жалуйста, не поленитесь, распишите решение этой дроби. У меня получается в результате 13 (уже несколько раз полностью все перепроверял) а в от...

Математика

Ребята, пожалуйста, помогите решить! Уже замучался, а все не совпадает с ответом. П??жалуйста, не поленитесь, распишите решение этой дроби. У меня получается в результате 13 (уже несколько раз полностью все перепроверял) а в ответах учитель указал 2/5. Заранее огромное спасибо!

Автор: Гость