Ребята, пожалуйста, помогите решить! Уже замучался, а все не совпадает с ответом. П??жалуйста, не поленитесь, распишите решение этой дроби. У меня получается в результате 13 (уже несколько раз полностью все перепроверял) а в от...

Математика
Ребята, пожалуйста, помогите решить! Уже замучался, а все не совпадает с ответом. П??жалуйста, не поленитесь, распишите решение этой дроби. У меня получается в результате 13 (уже несколько раз полностью все перепроверял) а в ответах учитель указал 2/5. Заранее огромное спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дробь 1/8 - 4 : 2/3 сколько будет
Ответить
Математика
Найдите корень уравнения 3х+7,4-3,6-1,5х=5,834. А. 1,6 Б.16 В 10,6 Г. 1,06
Ответить
Математика
Запишыте обыкновеннную дробь в виде десятичноц вычисли
Ответить
Английский язык
Помогите плиз ..................
Ответить
Русский язык
От имени прилагательных образуй и запиши имена существительные- загадочный зеленый мудрый
Ответить