С моторного завода за день вывезли 43 мотора , после этого на заводе осталось на 9 моторов больше, чем вывезли. Сколько моторов было на заводе
Математика
С моторного завода за день вывезли 43 мотора , после этого на заводе осталось на 9 моторов больше, чем вывезли. Сколько моторов было на заводе
Ответ(ы):
Гость:
1) 43 + 9 = 52(мотора) осталось на заводе 2) 43 + 52 = 95(моторов) Ответ: 95 моторов было на заводе первоначально.
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