С моторного завода за день вывезли 43 мотора , после этого на заводе осталось на 9 моторов больше, чем вывезли. Сколько моторов было на заводе

Математика

С моторного завода за день вывезли 43 мотора , после этого на заводе осталось на 9 моторов больше, чем вывезли. Сколько моторов было на заводе

Автор: Гость