Срочно. Логарифмы.прошуууууууу
Алгебра
Срочно. Логарифмы.прошуууууууу
Ответ(ы):
Гость:
1) log_5(22)-log_5(11)=log_5(22/11)=log_5(2), log_5(2)-log(5(10)=log_5(2/10)=log_5(1/5)=log_5(5^-1)=-1 2) log_3(8)-log_3(4)=log_3(8/4)=log_3(2), log_3(2)+log_3(9/2)=log_3(2*9/2)=log_3(9)=log_3(3²)=2
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