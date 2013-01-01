Номера Д, З, И Помогите пожалуйста!!!
Математика
Номера Д, З, И Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
(50406-49104)*303+(62831+89169):25=1302*303+152000:25=394506+6080=400586 (20802+11178:54)*(30*20+120*4)=21009*1080=22689720 (640:16+720:24)+56*(1000-997)+89*(2013-1897)=(40+30)+56*3+89*116= =70+168+10324 10562
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