А.автобус первые четыре часа ехал со скоростью 40 км/ч,а следующие четыре часа со скоростью в 2 раза больше.Во сколько раз расстояние,пройденное автобусом за вторые четыре четыре часа , больше расстояния, пройденного за первые ...

Математика

А.автобус первые четыре часа ехал со скоростью 40 км/ч,а следующие четыре часа со скоростью в 2 раза больше.Во сколько раз расстояние,пройденное автобусом за вторые четыре четыре часа , больше расстояния, пройденного за первые четыре часа?

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