А.автобус первые четыре часа ехал со скоростью 40 км/ч,а следующие четыре часа со скоростью в 2 раза больше.Во сколько раз расстояние,пройденное автобусом за вторые четыре четыре часа , больше расстояния, пройденного за первые ...

Математика
А.автобус первые четыре часа ехал со скоростью 40 км/ч,а следующие четыре часа со скоростью в 2 раза больше.Во сколько раз расстояние,пройденное автобусом за вторые четыре четыре часа , больше расстояния, пройденного за первые четыре часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 40 * 2 = 80(км/ч) - скорость автобуса во вторые 4 часа 2) 40 * 4 = 160(км) проехал автобус за первые 4 часа 3) 80 * 4 = 320(км) проехал автобус за вторые 4 часа 4) 320 : 160 = (в) 2 раза больше Ответ: в 2раза больше расстояние, пройденное за вторые 4 часа.
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