ПОДБЕРИТЕ К КАЖДОМУ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДЯЩЕЕ ПО СМЫСЛУ ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬ??ОЕ ИЗ СКАЗКИ о рыбаке и рыбке. ЗАПИШИТЕ СОСТАВЛЕННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. синее моря, ..... землянка, ..... корыто, ...... трава, ......рыбка, .....сл...
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ПОДБЕРИТЕ К КАЖДОМУ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДЯЩЕЕ ПО СМЫСЛУ ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬ??ОЕ ИЗ СКАЗКИ о рыбаке и рыбке. ЗАПИШИТЕ СОСТАВЛЕННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. синее моря, ..... землянка, ..... корыто, ...... трава, ......рыбка, .....слово, ...голос, чудо, корыто, ....баба, ....труба, .....вороты,....крестьянка,...дворянка, .... душегрейка, кичка, ...перстни, .....сапожки, ....слуги, .... царица, ..... царство,.....пряник, ...вины, стража, .... невежа, ....палаты, владычица, .....буря, ...волны.
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