Скоромть звука в воде 1500м с за какое время звук проходит в воде расстоянте 750 км
Математика
Скоромть звука в воде 1500м с за какое время звук проходит в воде расстоянте 750 км
Ответ(ы):
Гость:
750км=750000м 750000:1500=500(с) время за которое звук проходит это расстояние 500с=8 мин 20с Ответ: 8 мин 20 с
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