Помогите плиз ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!!!'

Биология
Помогите плиз ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!!!'
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В процессе эволюции планария приспособилась переносить долгое время неблагоприятные условия - например пересыхание вродоема, в это время она живет за счет накопленных питательных веществ. 
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