Помогите плиз ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!!!'
Биология
Помогите плиз ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!!!'
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В процессе эволюции планария приспособилась переносить долгое время неблагоприятные условия - например пересыхание вродоема, в это время она живет за счет накопленных питательных веществ.
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