Помогите плиз, до вечера срочно!

Гость: Гость:

1. Был механиком (глагол-связка "был"+ именная часть - сущ. механиком 2. Упруга (нулевая связка+ краткое прил) 3.Кажутся выкованными (связка "кажутся"+ именная часть причастие в полной форме) 4.Считался стрелком (связка "считался"+ именная часть выражена сущ.) 5. Была заброшенная и заросшая (связка "была"+ именная часть выражена причастиями в полной форме) 6.Была покрыта (связка "была"+ именная часть выражена кр. формой прич) 7.Был встречный (связка "был" + именная часть, выраженная прилаг. в полной форме) 8.Была смуглянка (связка+ именная чась, выраж. сущ) 9.Был студентом ( связка+ именная часть, выраж. сущ в Т.п)