Помогите плиз я не знаю как решить эту задачу
Математика
Помогите плиз я не знаю как решить эту задачу
Ответ(ы):
Гость:
50:5/9=50/1*9/5=90/1=90. 90:5/7=90/1:5/7=90/1:7/5=136/1=136
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