Все слова разделить на слоги для переноса верно. 1)реч-ка,яма2)внуч-ка,май-ка3)ча-йка,у-дача4)лис-ичка,но-чка

Русский язык

Все слова разделить на слоги для переноса верно. 1)реч-ка,яма2)внуч-ка,май-ка3)ча-йка,у-дача4)лис-ичка,но-чка

Автор: Гость