Все слова разделить на слоги для переноса верно. 1)реч-ка,яма2)внуч-ка,май-ка3)ча-йка,у-дача4)лис-ичка,но-чка
Русский язык
Все слова разделить на слоги для переноса верно. 1)реч-ка,яма2)внуч-ка,май-ка3)ча-йка,у-дача4)лис-ичка,но-чка
Ответ(ы):
Гость:
Реч как,я ма,внуч ка,май как.
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