Сколько жузов в казахстане

Обществознание
Сколько жузов в казахстане
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По моему 3 жуза.Старший,средний и младший.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 55*5:5-5*5
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо! Это одна и та же страница, задание 4 и ТЕСТЫ.
Ответить
Русский язык
Запишите глаголы по образцу.Определите их время и спряжение. тает - тают приходит - приходят светлеет - шумит - слабеет - стучит - наступ...
Ответить
Русский язык
Перепиши предложения, вставляя тире, где это нужно. Объясни своё решение. 1. Предл??г это служебная часть речи. 2. Хлеб всему голова. 3. Земл...
Ответить
Математика
Квадратную клумбу со стороной 7 м окантовывают бордюром сколько метров бордюрной плитки понадобится??????
Ответить