Помогите пожалуйста!!!!!!!! В магазине в первый день продано 33 1/3% имевшейся ткани и ещё 15,5 м. Вся остальная ткань была продана во второй и третий дни, причем во второй день было продано на 40,5 м меньше, чем в третий день,...
Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!!! В магазине в первый день продано 33 1/3% имевшейся ткани и ещё 15,5 м. Вся остальная ткань была продана во второй и третий дни, причем во второй день было продано на 40,5 м меньше, чем в третий день, и число метров ткани проданной во второй день, составило 71 3/7% числа метров, проданных в третий день. Сколько метров этой ткани продано в три дня?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Bullying (8) ___ (take) the from of blogs and Facebook groups. At my school, there (9) ___ (be) a situation with a girl. She (10) ____ (deal) with ...
Обществознание
Какое лицо Россия не выдает иностранным государствам,даже в случае совершения пр??ступления ? 1) Лицо, в отношении которого поступил запрос о выд...