Помогите пожалуйста!!!!!!!! В магазине в первый день продано 33 1/3% имевшейся ткани и ещё 15,5 м. Вся остальная ткань была продана во второй и третий дни, причем во второй день было продано на 40,5 м меньше, чем в третий день,...

Математика

Помогите пожалуйста!!!!!!!! В магазине в первый день продано 33 1/3% имевшейся ткани и ещё 15,5 м. Вся остальная ткань была продана во второй и третий дни, причем во второй день было продано на 40,5 м меньше, чем в третий день, и число метров ткани проданной во второй день, составило 71 3/7% числа метров, проданных в третий день. Сколько метров этой ткани продано в три дня?

Автор: Гость