Образуйте с корнями кас//кос,лаг//лож 3 существительных,3 глагола,3 прилагательных!Умоляю очень нужно(((

Русский язык

Образуйте с корнями кас//кос,лаг//лож 3 существительных,3 глагола,3 прилагательных!Умоляю очень нужно(((

Автор: Гость