Образуйте с корнями кас//кос,лаг//лож 3 существительных,3 глагола,3 прилагательных!Умоляю очень нужно(((
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Образуйте с корнями кас//кос,лаг//лож 3 существительных,3 глагола,3 прилагательных!Умоляю очень нужно(((
Ответ(ы):
Гость:
С кас/кос:Касательство,прикосновение,касание;глаголы-прикасаться,прикоснуться, касается;прилагательные-неприкосновенный,касательный; С лаглож-сущ-ые-приложение,положение,прилагательное;глаголы-предложить,предлагал,сложить;прилагательные-не помню(
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