Почему древний мир далекий и близкий
История
Почему древний мир далекий и близкий
Ответ(ы):
Гость:
Далёкий потому что сейчас более продвтнутые технологии и мир изучен больше а близкий потому что человек как и выживал так и должен выживать
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