Решите задание с полным решением.

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Физика
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Ответ(ы):
Гость:
За 2 секунды скорость снизилась на (8 - 3) 5 м/с, значит, за секунду она снижается на 2.5. Верен ответ 4.
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