Решите задание с полным решением.

Физика
Решите задание с полным решением.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За 2 секунды скорость снизилась на (8 - 3) 5 м/с, значит, за секунду она снижается на 2.5. Верен ответ 4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Поставьте предложения в специальный и разделительный вопрос. 1. My sister was in Moscow with her friends last year. 2. They were at the library...
Ответить
Математика
Сколько грамов воды нужно добавить к 120г раствора в котором содержиться 30% сахара ??тобы получить раствор содержащий 20% сахара?????
Ответить
Математика
Как узнать скорость
Ответить
Математика
Найдите наибольший общий делитель чисел (182,82)
Ответить
Другие предметы
Почему на Южном берегу Крыма вечнозелёных растений?
Ответить