Поставьте предложения в специальный и разделительный вопрос. 1. My sister was in Moscow with her friends last year. 2. They were at the library last week. Очень срочно нужно! Буду благодарна)
Английский язык
Поставьте предложения в специальный и разделительный вопрос. 1. My sister was in Moscow with her friends last year. 2. They were at the library last week. Очень срочно нужно! Буду благодарна)
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько грамов воды нужно добавить к 120г раствора в котором содержиться 30% сахара ??тобы получить раствор содержащий 20% сахара?????
Математика
Другие предметы