Поставьте предложения в специальный и разделительный вопрос. 1. My sister was in Moscow with her friends last year. 2. They were at the library last week. Очень срочно нужно! Буду благодарна)

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Поставьте предложения в специальный и разделительный вопрос. 1. My sister was in Moscow with her friends last year. 2. They were at the library last week. Очень срочно нужно! Буду благодарна)
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