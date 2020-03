Поставьте предложения в специальный и разделительный вопрос. 1. My sister was in Moscow with her friends last year. 2. They were at the library last week. Очень срочно нужно! Буду благодарна)

Английский язык

Поставьте предложения в специальный и разделительный вопрос. 1. My sister was in Moscow with her friends last year. 2. They were at the library last week. Очень срочно нужно! Буду благодарна)

Автор: Гость