Почему на Южном берегу Крыма вечнозелёных растений?

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Посещая Крым в январе, воспользуйтесь возможностью побродить в уединении по паркам Никитского сада. В это время вы не встретите, как это бывает в летние месяцы, многочисленных посетителей и сможете в тишине погулять по аллеям, наблюдая за играми белок в зимних серебристых шубках или за черными дроздами, раскапывающими опавшие листья в поисках пищи. Зима на Южном берегу Крыма мало ощутима: большая часть растений в парках вечнозеленые, морозы здесь случаются редко. Если же выпадет снег, он лежит лишь несколько дней, и у любителей экзотики есть совсем немного времени для того, чтобы полюбоваться заснеженными кактусами, пальмами и юкками, чтобы увидеть бамбуковые рощи, живописно склоненные под тяжестью снеговых шапок. Средняя температура января в Никите составляет +3°С, дневная температура может превышать +10°С.