Придумайте предложения, в которых в которых приведенные слова будут сначала как наречия, а затем как краткие причастия Обоснова(н, нн)о, разочарова(н, нн)о, собра(н, нн) о, скова(н, нн)о, согласова(н, нн) о

Русский язык
Придумайте предложения, в которых в которых приведенные слова будут сначала как наречия, а затем как краткие причастия Обоснова(н, нн)о, разочарова(н, нн)о, собра(н, нн) о, скова(н, нн)о, согласова(н, нн) о
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вёл себя обоснованно грубо -  действия обоснованы девушка разочарована в молодом человеке - посмотрел разочарованно было много собрано цветов - человек вёл себя собранно движения скованы - чувствовал себя скованно работу делали согласованно - действия были согласованы Где -НН - это наречия, где -Н-  это краткие причастия, ну а предложения придумаешь сама
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