Придумайте предложения, в которых в которых приведенные слова будут сначала как наречия, а затем как краткие причастия Обоснова(н, нн)о, разочарова(н, нн)о, собра(н, нн) о, скова(н, нн)о, согласова(н, нн) о

Гость: Гость:

Вёл себя обоснованно грубо - действия обоснованы девушка разочарована в молодом человеке - посмотрел разочарованно было много собрано цветов - человек вёл себя собранно движения скованы - чувствовал себя скованно работу делали согласованно - действия были согласованы Где -НН - это наречия, где -Н- это краткие причастия, ну а предложения придумаешь сама