Придумайте предложения, в которых в которых приведенные слова будут сначала как наречия, а затем как краткие причастия Обоснова(н, нн)о, разочарова(н, нн)о, собра(н, нн) о, скова(н, нн)о, согласова(н, нн) о
Русский язык
Придумайте предложения, в которых в которых приведенные слова будут сначала как наречия, а затем как краткие причастия Обоснова(н, нн)о, разочарова(н, нн)о, собра(н, нн) о, скова(н, нн)о, согласова(н, нн) о
Ответ(ы):
Гость:
Вёл себя обоснованно грубо - действия обоснованы девушка разочарована в молодом человеке - посмотрел разочарованно было много собрано цветов - человек вёл себя собранно движения скованы - чувствовал себя скованно работу делали согласованно - действия были согласованы Где -НН - это наречия, где -Н- это краткие причастия, ну а предложения придумаешь сама
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
13. На единственный вход чёрного ящика подаются числа 1, 10, 11. На единственном выходе образуются соответственно числа: 1, 1, 2. Что происходит вн...
Литература
Литература
Поступок или проступок совершил Вася, украв куклу? почему вы так считаете? (Расска?? "в дурном обществе" Короленко)