Какие истории рассказывал Федя, Павлуша, Илюша, Костя, Ваня из рассказа "Бежин луг".

Литература
Какие истории рассказывал Федя, Павлуша, Илюша, Костя, Ваня из рассказа "Бежин луг".
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ильюша про бумажную фабрику, в которой был домовой мальчишка Костя про плотника Гавриилу, который заблудился и встеъретил русалку. Тот перекрестился когда ее увидел и та заплакала и сказала что если бы он не перекрестился то они были вместе. А теперь он будет всегда плакать Помолчав немного, мальчики говорили чем леший отличается от водяного
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