Какие истории рассказывал Федя, Павлуша, Илюша, Костя, Ваня из рассказа "Бежин луг".

Гость: Гость:

Ильюша про бумажную фабрику, в которой был домовой мальчишка Костя про плотника Гавриилу, который заблудился и встеъретил русалку. Тот перекрестился когда ее увидел и та заплакала и сказала что если бы он не перекрестился то они были вместе. А теперь он будет всегда плакать Помолчав немного, мальчики говорили чем леший отличается от водяного