1. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 1. вычти 2 2. умножь на три Первая из них уменьшает число на 2, вторая- утраивает его. Запишите порядок команд в программе получения из 11 числа 13, содержаей...

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1. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 1. вычти 2 2. умножь на три Первая из них уменьшает число на 2, вторая- утраивает его. Запишите порядок команд в программе получения из 11 числа 13, содержаей не более 5 команд.

Автор: Гость