Решите уравнения: а)(а^2+6a)^2+8(a^2+6a)^2-9=0
Математика
Решите уравнения: а)(а^2+6a)^2+8(a^2+6a)^2-9=0
Ответ(ы):
Гость:
9(а^2+6а)^2=9 (а^2+6а)^2=1
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