Одна сторона прямоугольника = 16см. Диагональ = 20см. Найти периметр прямоугольника. Действия распишите пожалуйста. Ответ должен быть 56см вроде как)
Геометрия
Одна сторона прямоугольника = 16см. Диагональ = 20см. Найти периметр прямоугольника. Действия распишите пожалуйста. Ответ должен быть 56см вроде как)
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