Одна сторона прямоугольника = 16см. Диагональ = 20см. Найти периметр прямоугольника. Действия распишите пожалуйста. Ответ должен быть 56см вроде как)

Геометрия

Одна сторона прямоугольника = 16см. Диагональ = 20см. Найти периметр прямоугольника. Действия распишите пожалуйста. Ответ должен быть 56см вроде как)

Автор: Гость