Выписать 8 слов с безударными гласными в тексте по русскому языку :У старой сосны
Русский язык
Выписать 8 слов с безударными гласными в тексте по русскому языку :У старой сосны
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Гость:
СоснЫ-сОсны текст скинь полностью
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