Вес овцы 92кг а вес ягненка составляет 0.2 веса овцы.Сколько весит ягненок
Математика
Вес овцы 92кг а вес ягненка составляет 0.2 веса овцы.Сколько весит ягненок
Ответ(ы):
Гость:
92:100=0,92 это 1 процент 0,92 *0.2=0.184 кг весит ягненок
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