Проверка к словам : остОрожно , тяжЕлые , путЕшествие , пустыННой , обошЕл , бархАтное , мЕрцающее , серебряННыми , шажОк , мягкИм , вЗдрагиванием , хлопушЕк , стекляННых . ( плиз училка просто просит объяснять каждую орфограмму )
Русский язык
Проверка к словам : остОрожно , тяжЕлые , путЕшествие , пустыННой , обошЕл , бархАтное , мЕрцающее , серебряННыми , шажОк , мягкИм , вЗдрагиванием , хлопушЕк , стекляННых . ( плиз училка просто просит объяснять каждую орфограмму )
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