Помогите пожалуйста написать эссе на тему "Никто не может знать всего"
Обществознание
Помогите пожалуйста написать эссе на тему "Никто не может знать всего"
Ответ(ы):
Гость:
Никто не может знать все, постараюсь доказать это. Наша физиология не позволяет использовать мозг на все 100%. Но это еще не доказано.поэтому мы не можем знать все. Кстати, 5% океана изучено это еще один плюс к тому? Чт мы не можем знать все. Я уже не говорю про вселенную не изученную. Да, что там, мы до солнца долететь не можем. Надеюсь я доказала верность этого высказывания. Тадааам
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