Начерти числовой луч используя мерку которая равна длине трех клеток тетради
Математика
Начерти числовой луч используя мерку которая равна длине трех клеток тетради
Ответ(ы):
Гость:
Точно не знаю, но вроде так...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Самое высокое атмосферное давление будет : 1 На равнинах 2 В горах 3 На берегу ок??ана 4 на плоскогорье
Геометрия
Одна сторона прямоугольника = 16см. Диагональ = 20см. Найти периметр прямоугольника. Действия распишите пожалуйста. Ответ должен быть 56см вроде как)
Литература
Кого описывает автор?: Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ...
Биология
Где образуются семязачатки сосны? как осуществляется опыление сосны? Чем отлич??ется можжевельник от других голосеменных растений ? ОЧЕНЬ СРО...