Самое высокое атмосферное давление будет : 1 На равнинах 2 В горах 3 На берегу ок??ана 4 на плоскогорье
География
Самое высокое атмосферное давление будет : 1 На равнинах 2 В горах 3 На берегу ок??ана 4 на плоскогорье
Ответ(ы):
Гость:
На плоскогорье 4 у подножий горы атмосферное давление всегда выше
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