Самое высокое атмосферное давление будет : 1 На равнинах 2 В горах 3 На берегу ок??ана 4 на плоскогорье

География

Самое высокое атмосферное давление будет : 1 На равнинах 2 В горах 3 На берегу ок??ана 4 на плоскогорье

Автор: Гость