Какие слова подходят к схеме. [_ _ р'э_ _]ударение падает на букву е. а) барьеры б) ка??ета в)варенье г)стремя
Русский язык
Какие слова подходят к схеме. [_ _ р'э_ _]ударение падает на букву е. а) барьеры б) ка??ета в)варенье г)стремя
Ответ(ы):
Гость:
Б, г Б и г вот правильные варианты
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