Какие слова подходят к схеме. [_ _ р'э_ _]ударение падает на букву е. а) барьеры б) ка??ета в)варенье г)стремя

Русский язык

Какие слова подходят к схеме. [_ _ р'э_ _]ударение падает на букву е. а) барьеры б) ка??ета в)варенье г)стремя

Автор: Гость