Определить электрохимический эквивалент золота, если за время прохождения через электролитическую ванну заряда 700 Кл на катоде выделяется 1,43 г золота
Физика
Определить электрохимический эквивалент золота, если за время прохождения через электролитическую ванну заряда 700 Кл на катоде выделяется 1,43 г золота
Ответ(ы):
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Дано: q=700Кл m=1,43г=1,43*10⁻³кг k-? m=kIt, I=q/t,q=It, m=kq k=m/q k=1,43*10⁻³/700=2*10⁻⁶кг/Кл k=2*10⁻⁶кг/Кл
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