Определить электрохимический эквивалент золота, если за время прохождения через электролитическую ванну заряда 700 Кл на катоде выделяется 1,43 г золота

Физика

Определить электрохимический эквивалент золота, если за время прохождения через электролитическую ванну заряда 700 Кл на катоде выделяется 1,43 г золота

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