Двенадцать одинаковых квадратов, площадь каждого из которых равна 144 см², выложил?? в полоску и получили прямоугольник. сколько сантиметров составляет периметр получившегося прямоугольника?

Математика

Двенадцать одинаковых квадратов, площадь каждого из которых равна 144 см², выложил?? в полоску и получили прямоугольник. сколько сантиметров составляет периметр получившегося прямоугольника?

Автор: Гость