Двенадцать одинаковых квадратов, площадь каждого из которых равна 144 см², выложил?? в полоску и получили прямоугольник. сколько сантиметров составляет периметр получившегося прямоугольника?
Математика
Двенадцать одинаковых квадратов, площадь каждого из которых равна 144 см², выложил?? в полоску и получили прямоугольник. сколько сантиметров составляет периметр получившегося прямоугольника?
Ответ(ы):
Гость:
12(см)-сторона 1 квадрата 12*12=144(см)-длина прямоугольника (144+12)*2=312(см)-периметр прямоугольника
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