Всматриваясь в эти создания, понимаешь, что хороший вкус это прежде всего чувство меры.Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций.Рассказы Грин...
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Всматриваясь в эти создания, понимаешь, что хороший вкус это прежде всего чувство меры.Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций.Рассказы Грина опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных рассказов. Максим, покачивая головой, бормотал что-то и окружал себя особенно густыми клубами дыма, что было признаком усиленной работы мысли. Лизонька была честной и весьма рассудительной девушкой,что несомненно привлекало к ней окружающих. 1.Установите какой вид придаточного присоединяет в каждом примере слова что. 2.Определите когда оно является союзом а когда местоимением(союзным словом).
Ответ(ы):
Гость:
1-изъяснительная ,2-сравнение,3-определение,4-сравнение,5-следствие
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