Поступок или проступок совершил Вася, украв куклу? почему вы так считаете? (Расска?? "в дурном обществе" Короленко)

Литература

Поступок или проступок совершил Вася, украв куклу? почему вы так считаете? (Расска?? "в дурном обществе" Короленко)

Автор: Гость