13. На единственный вход чёрного ящика подаются числа 1, 10, 11. На единственном выходе образуются соответственно числа: 1, 1, 2. Что происходит внутри ящика? A) умножение числа на себя; B) суммирование цифр числа; C) произв...
Информатика
13. На единственный вход чёрного ящика подаются числа 1, 10, 11. На единственном выходе образуются соответственно числа: 1, 1, 2. Что происходит внутри ящика? A) умножение числа на себя; B) суммирование цифр числа; C) произведение цифр числа; D) подсчет количества цифр числа
Ответ(ы):
Гость:
Сумминорование цифра числа
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Литература
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