Бочка из подвала выкачена. как пишется -Н или -НН
Русский язык
Бочка из подвала выкачена. как пишется -Н или -НН
Ответ(ы):
Гость:
Конечно же с двумя н
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