Перепиши предложения, вставляя тире, где это нужно. Объясни своё решение. 1. Предл??г это служебная часть речи. 2. Хлеб всему голова. 3. Земля наш общий дом.

Русский язык
Перепиши предложения, вставляя тире, где это нужно. Объясни своё решение. 1. Предл??г это служебная часть речи. 2. Хлеб всему голова. 3. Земля наш общий дом.
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Автор: Гость
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Гость:
Предлог- Хлеб- Земля-
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