Помогите! Нужно доказать тождество: ctgx/ctgx+tgx=cos2x

Алгебра
Помогите! Нужно доказать тождество: ctgx/ctgx+tgx=cos2x
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ctgx/ctgx+tgx=cos2x ; x ∈ {пи*k}, k ∈ Z т.к. cos^2x = cos(2x)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите линейное уравнение 3x-2-3(x+5)=-(2-x)-5
Ответить
Русский язык
Образуйте с корнями кас//кос,лаг//лож 3 существительных,3 глагола,3 прилагательных!Умоляю очень нужно(((
Ответить
Русский язык
Образуйте с корнями кас//кос,лаг//лож 3 существительных,3 глагола,3 прилагательных!Умоляю очень нужно(((Даю 15 баллов ну пожалуйста
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПЖ!!!Очень прошу!!!!!!
Ответить
Русский язык
Какие имена прилагательные использовал А. С. Пушкин в " Сказке о рыбаке и рыбке"?
Ответить