Помогите! Нужно доказать тождество: ctgx/ctgx+tgx=cos2x
Алгебра
Помогите! Нужно доказать тождество: ctgx/ctgx+tgx=cos2x
Ответ(ы):
Гость:
Ctgx/ctgx+tgx=cos2x ; x ∈ {пи*k}, k ∈ Z т.к. cos^2x = cos(2x)
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