Сколько будет 55*5:5-5*5
Математика
Сколько будет 55*5:5-5*5
Ответ(ы):
Гость:
55*5:5-5*5=250 вот и все))
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