Сколько будет 55*5:5-5*5

Математика
Сколько будет 55*5:5-5*5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
55*5:5-5*5=250 вот и все))
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