Помогите пожалуйста. Заранее спасибо! Это одна и та же страница, задание 4 и ТЕСТЫ.
Химия
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо! Это одна и та же страница, задание 4 и ТЕСТЫ.
Ответ(ы):
Гость:
1) 3. 2) 1. 4) 1- Б, 2-В, 3-Г, 4-А
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