Запишите глаголы по образцу.Определите их время и спряжение. тает - тают приходит - приходят светлеет - шумит - слабеет - стучит - наступает - летит -

Русский язык
Запишите глаголы по образцу.Определите их время и спряжение. тает - тают приходит - приходят светлеет - шумит - слабеет - стучит - наступает - летит -
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Светлеет-светлеют шумит-шумят слабеет-слабеют стучит-стучат наступает-наступают летит-летят все глаголы настоящего времени
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