Запишите глаголы по образцу.Определите их время и спряжение. тает - тают приходит - приходят светлеет - шумит - слабеет - стучит - наступает - летит -

Русский язык

Запишите глаголы по образцу.Определите их время и спряжение. тает - тают приходит - приходят светлеет - шумит - слабеет - стучит - наступает - летит -

Автор: Гость