Квадратную клумбу со стороной 7 м окантовывают бордюром сколько метров бордюрной плитки понадобится??????
Математика
Квадратную клумбу со стороной 7 м окантовывают бордюром сколько метров бордюрной плитки понадобится??????
Ответ(ы):
Гость:
Если одна сторона 7 м, а бордюр по четырём сторонам, то 7 умножить на 4=28
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