Помогите плиз! Надо написать письмо дорогому человеку - матери, отцу, бабушке, другу или другому человеку.... тема письма размышления о чем-то для вас важном, что вы поняли, осознали, о чем мечтаете.... помогите срочно,... спас...

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Помогите плиз! Надо написать письмо дорогому человеку - матери, отцу, бабушке, другу или другому человеку.... тема письма размышления о чем-то для вас важном, что вы поняли, осознали, о чем мечтаете.... помогите срочно,... спасибо зарание.... письмо должно быть средним.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мам, привет Я решила поразмышлять над жизнью Она очень растяжимая штука То манит То отпугивает Хочу не умирать А то столько пропущу.... Пока!!
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