Помогите плиз!!! Напишите сочинение на тему (( Как я испугалась)) по плану. Введите ?? ваше сочинение описание ужа. Сохраниться ли стиль в вашем описании ужа? План. 1.) В лес за грибами. 2.) lt;lt;Змея!gt;gt; 3.) Страхи ок...
Биология
Помогите плиз!!! Напишите сочинение на тему (( Как я испугалась)) по плану. Введите ?? ваше сочинение описание ужа. Сохраниться ли стиль в вашем описании ужа? План. 1.) В лес за грибами. 2.) lt;lt;Змея!gt;gt; 3.) Страхи оказались напрасными.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то летом мы с родителями пошли в лес за грибами.В лесу было сыро, но солнце пробивалось сквозь густые заросли деревьев, что бы согреть теплом лес. Потом мы шли,шли и нашли очень интересный гриб но около него была какайта разноцветная палка. подойдя ближе она начала шевелиться и шипеть. Я понял, что это змея но я не знал ядовитая она или нет. Я решился взять балку и убить ее, но у меня ее отобрал папа и сказал " это уж он не ядовит. Не трогай его".В итоге мои страхи были напрасны так как уж был вполне себе дружелюбным.
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